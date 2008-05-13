У Тимошенко озвучили требования

Фракция БЮТ будет блокировать трибуну парламента, если до выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Верховной Раде не будут приняты антиинфляционные законы и кадровые решения.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении фракции БЮТ сообщил в комментарии журналистам член фракции Андрей ШЕВЧЕНКО.

А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что фракция будет требовать немедленного внесения в повестку дня и принятия в первом чтении и в целом трех антиинфляционных законов.

«Мы считаем, что это важнейшее, что сегодня необходимо сделать», - сказал депутат.

Также фракция БЮТ будет требовать принятия ряда кадровых решений, в частности, относительно Фонда госимущества.

Отвечая на вопрос, может ли фракция выйти из коалиции если это не будет сделано, А.ШЕВЧЕНКО заметил, что сегодня еще остается шанс для сохранения коалиции.

В эти минуты депутаты от БЮТ уже начали блокирование парламентской трибуны и президиума ВР, хотя сессия еще не началась.

Возле народных депутатов из фракции БЮТ, которые блокируют трибуну, находится секретарь СНБО, народный депутат Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, она разговаривает с народными депутатами.

Также заблокирована правительственная ложа и ложа, где всегда находятся судьи. Пока в сессионном зале нет штандартов Президента Украины.

На заседании фракции БЮТ присутствовала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, в 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО должен выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.