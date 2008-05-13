У Тимошенко озвучили требования
Шансы на жизнь коалиции тают?
|Андрей ШЕВЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении фракции БЮТ сообщил в комментарии журналистам член фракции Андрей ШЕВЧЕНКО.
А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что фракция будет требовать немедленного внесения в повестку дня и принятия в первом чтении и в целом трех антиинфляционных законов.
«Мы считаем, что это важнейшее, что сегодня необходимо сделать», - сказал депутат.
Также фракция БЮТ будет требовать принятия ряда кадровых решений, в частности, относительно Фонда госимущества.
Отвечая на вопрос, может ли фракция выйти из коалиции если это не будет сделано, А.ШЕВЧЕНКО заметил, что сегодня еще остается шанс для сохранения коалиции.
В эти минуты депутаты от БЮТ уже начали блокирование парламентской трибуны и президиума ВР, хотя сессия еще не началась.
Возле народных депутатов из фракции БЮТ, которые блокируют трибуну, находится секретарь СНБО, народный депутат Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, она разговаривает с народными депутатами.
Также заблокирована правительственная ложа и ложа, где всегда находятся судьи. Пока в сессионном зале нет штандартов Президента Украины.
На заседании фракции БЮТ присутствовала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщалось, в 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО должен выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.