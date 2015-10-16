Порошенко заявил о желании быть избранным в Европейский парламент

Президент Украины Петр Порошенко хотел бы по окончании президентской каденции получить право быть избранным в Европейский парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Я хотел бы по окончании президентской каденции, когда бы это ни произошло, иметь право быть избранным в Европейский парламент. Это право имеют только те страны, которые являются членами Европейского Союза. Я уверен, что если мы будем эффективно работать, Украина выйдет на те критерии, которые позволят нам реально претендовать на членство», - заявил Порошенко.

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Он также отметил, что с его точки зрения, членство в ЕС является национальной идеей, которая объединяет большинство граждан Украины.

Как подчеркнул глава государства, мирная, эффективная, реформированная страна должна быть членом Европейского Союза, «это - моя мечта».

«Я всех хочу поздравить с блестящим событием. С тем, что вчера в Нью-Йорке Украина получила фантастическое количество голосов – 177 голосов. Весь мир с нами, с Украиной, при голосовании за избрание Украины членом Совета безопасности ООН», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 октября на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. “За” проголосовали 177 стран.