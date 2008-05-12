Мэр Киева лично проверил недостроенное метро

Черновецкий заявляет о приоритетности открытия новых станций метро в каждом районе Киева

Киев. 12 мая. УНИАН. Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о приоритетности открытия новых станций метро в каждом районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время личной проверки хода строительства станции метро «Демеевская» - первой станции метро в направлении жилого массива Теремки.

«Развитие метрополитена, открытие новых станций в каждом районе Киева – основной приоритет транспортной политики Блока Леонида Черновецкого. В этом году мы увеличили финансирование строительства метрополитена в пять раз. Уже до конца 2008 года откроются четыре новые станции метро: "Демеевская", "Васильковская", "Голосеевская" и "Красный хутор". Также мы увеличили финансирование Подольско-Воскресенского мостового перехода, и уже до 2011 года по нему пойдут поезда метро к станциям «Подольская», а также «Радужная» и «Милославская» на Троещине», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Наше первоочередное задание – в ближайшее время проложить линии метрополитена к жилым массивам Теремки, Троещина и Виноградарь. Мы прилагаем все усилия, чтобы на протяжении ближайших лет новые станции метро появились во всех районах Киева», - отметил мэр.

Как заверил журналистов председатель фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ, «в целом за 4 года будет открыто 17 новых станций".