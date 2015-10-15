В Кремле заявляют, что ничего не знают о запрете на въезд для сестры Савченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль не имеет данных о запрете на въезд в Россию для сестры украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Веры, пишет Радио Свобода.

«Не могу вам сказать. Я, честно говоря, не владею деталями, связанными с судебным процессом», – сказал он.

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По данным защиты украинки, Федеральная служба безопасности России запретила въезд для Веры Савченко до 2020 года. Адвокаты заявили, что это является нарушением права Надежды Савченко на защиту, поскольку ее сестра является свидетелем защиты.

Сегодня адвокаты Савченко заявили ходатайство в суде российского Донецка о вызове в качестве свидетеля защиты ее сестры Веры Савченко, а также сообщили суду о запрете от ФСБ на ее въезд на территорию России.

«Суд постановил направить запрос в ФСБ о подтверждении информации. Это немного лучше, чем отказ сразу. Подождем ответа», – написал адвокат Илья Новиков.

Накануне Надежда Савченко и ее адвокаты призвали международные организации вмешаться в ситуацию с запретом на въезд в Россию ее сестре Вере.

Донецкий городской суд Ростовской области России, который рассматривает дело украинки, во время предварительных слушаний продлил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до января 2016 года. Российские прокуроры огласили обвинительное заключение украинцы, по которому ей грозит до 25 лет заключения. Ее уже больше года содержат в следственном изоляторе в России.

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Народного депутата Украины, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, которые в прошлом году летом незаконно находились под Луганском, оказывая информационную поддержку вооруженным сепаратистам, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и в незаконном пересечении российской границы. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня украинских военных во время обстрелов, а затем сама направилась в Россию.

Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем принудительно переправили ее в Россию.