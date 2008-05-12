Фракция БЮТ заблокирует трибуну ВР в день выступления Ющенко?

13:11, 12 мая 2008
Политика
2168 0

В ПР говорят о проблемах в коалиции

Александр ЕФРЕМОВ
На согласительном совете представители фракции БЮТ заявили о блокировании трибуны Верховной Рады завтра в случае нерассмотрения вопроса о руководстве Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов). Он отметил, что такие намерения  вызывают обеспокоенность во фракции ПР.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что завтра планируется выступление Президента Украины с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он отметил, что в случае блокирования завтра работы ВР это будет еще одним свидетельством того, что в коалиции существуют «достаточно серьезные проблемы».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter