Фракция БЮТ заблокирует трибуну ВР в день выступления Ющенко?
13:11, 12 мая 2008Политика
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В ПР говорят о проблемах в коалиции
|Александр ЕФРЕМОВ
Об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов). Он отметил, что такие намерения вызывают обеспокоенность во фракции ПР.
А.ЕФРЕМОВ напомнил, что завтра планируется выступление Президента Украины с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он отметил, что в случае блокирования завтра работы ВР это будет еще одним свидетельством того, что в коалиции существуют «достаточно серьезные проблемы».
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