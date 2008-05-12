Огрызко прогнозирует создание зоны между Украиной и ЕС до конца 2008 года

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО прогнозирует создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС до конца 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что проводится работа над подготовкой политической части нового усиленного соглашения с ЕС, которое будет рассмотрено во время очередного саммита Украина – ЕС в сентябре во Франции.

«Само соглашение будет подписано позже, возможно в следующем году», - сказал министр.

Говоря о будущем саммите Украина - ЕС, В.ОГРЫЗКО выразил надежду, что Украина получит от ЕС очень конкретный сигнал, что в недалеком будущем она станет членом ЕС.

«Относительно экономической части, робота над ней возможно будет продолжаться полтора года и по ее завершении мы подпишем новое усиленное соглашение с ЕС», - сказал министр.