Лужков: вопрос о Севастополе «остался нерешенным»

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня перед жителями Севастополя, собравшимся на концерт в честь 225-й годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ подчеркнул: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в пользу той правды, в пользу тех государственных позиций, и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военной-морской базе – Севастополю».

Ю.ЛУЖКОВ также сообщил присутствующим, что «в качестве гостеприимного подарка» он получил бумагу от Службы безопасности Украины, которая предупредила, чтобы он молчал. «Как вы считаете - правильно молчать? Мы не молчим. Мы говорим правду. Мы не хотим раскола между нашими государствами, но мы хотим эту правду говорить, и чтобы эта правда была основой нашего отношения к тому, что происходит между нашими государствами», - сказал московский мэр.

По его мнению, «разве это правильно: культивировать то, что было в давние времена, и представлять это как победу украинцев над русскими в Конотопе во временя гетмана Выговского?»

«Кому это на пользу? Это на пользу любым, но не нашим народам», - сказал он

Ю.ЛУЖКОВ задался вопросом: «Разве это правильно двум народам-братьям сегодня в результате политики и властей Украины двигать Украину в НАТО? Это соответствует тому, что хотят наши народы? Нет, не соответсвует».

Ю ЛУЖКОВ добавил: «И то, что происходит сегодня по памяти, которая является для нас памятью нашего сердца, памятью нашей души, говорить о величии действий УНА-УНСО поздравлять их и награждать?»

«Это соответствует дружбе и братству наших народов, которые побеждали вместе в Великой отечественной войне? Нет», - подчеркнул он.