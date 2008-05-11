Куницын советует Затулину «выражаться у себя на родине»

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что празднование 225 – й годовщины ЧФ России в Севастополе проходит конструктивно.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно критики городской администрации со стороны депутата Госдумы России Константина ЗАТУЛИНА, что якобы особенностью нынешнего празднования является «напряженность» и что парад является «результатом определенного компромисса» С.КУНИЦЫН сказал: «Я могу рекомендовать Константину ЗАТУЛИНУ выражаться у себя на родине, а не здесь, в Севастополе».

По его словам, «мы действовали четко в рамках действующего законодательства Украины, в соответствии с международными соглашениями».

По мнению городского председателя Севастополя, сегодняшние мероприятия в городе прошли «конструктивно, поскольку что в них приняли участие и ЧФ РФ, и ВМС Украины. «И так должно быть», - отметил С.КУНИЦЫН.

«Наша принципиальная позиция заключалась в том, чтобы были два флота (на параде - УНИАН), оба командующих, чтобы корабли стояли в первой линии. И никаких других препятствий мы не создавали», - сказал мэр Севастополя.