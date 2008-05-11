Затулин поведал о компромиссе ЧФ РФ с украинскими властями

“Результатом определенного компромисса” считает парад кораблей в Севастополе по поводу 225-й годовщины создания ЧФ России депутат Государственной думы России Константин ЗАТУЛИН.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Севастополе К.ЗАТУЛИН отметил, что особенностью празднования 225-летия создания ЧФ России является „напряженность”. По его словам, „буквально накануне этого праздника удалось снять возражения со стороны Украины относительно организации военно-морского парада”. Он добавил, что „парад может быть полнопрофильным, полупрофильным, четвертьпрофильным, ну а этот парад - является результатом определенного компромисса”. По мнению К.ЗАТУЛИНА, „компромиссы можно было бы находить относительно более значимых поводов, чем сводить счеты с Черноморским флотом в связи с его 225-летием”. Как считает он, нужно помнить, что происхождение Военно-Морских Сил Украины является „никаким иным образом, кроме как из Черноморского флота”.

Отвечая на вопрос, чего ему сегодня не хватало - боевой техники на улицах, К.ЗАТУЛИН сказал: „мне много не хватало, и я думаю, что мне не хватало отношения всех властей города к этому событию, как родному”. Как добавил российский депутат, он может „понять избранную власть”, и не всегда понимает „власть назначенную в Севастополе”. „Вообще считаю, что в городе Севастополе, в единственном городе Украины, могла бы быть и избранная власть, полностью, а не только - частично избранная, частично назначенная”, - сказал он. По словам К.ЗАТУЛИНА, у него „нет претензий к депутатам городского совета, но я думаю, излишним было устраивать разного рода провокации наподобие памятной доски в память поднятия украинских флагов 90 лет назад, в период Гражданской войны, и подобные вещи. Это не красит страну пребывания Черноморского флота - Украину. А во всем другом хочу сказать: все-таки разум победил, благодаря усилиям здравомыслящих людей и с российской, и с украинской стороны, и парад состоялся. Это самое важное”.

К.ЗАТУЛИН также признался: что хотел бы „чтобы больше жителей города приняли в этом участие, но, я так понимаю, они 9 мая выразили свои чувства, 11 мая еще успеют выразить свои чувства, и хочу поздравить всех моряков Черноморского флота, и Россию, и Украину с 225-летием славного Черноморского флота”.