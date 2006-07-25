Президент пока не принял решение относительно премьера, но сделает это

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не принял решение относительно премьера, но сделает это не позднее 2 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Свое решение Президент объявит в определенное Конституцией время, то есть не позже 2 августа, но когда это будет точно, мы не можем сказать», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

В свою очередь, советник Президента Украины Николай ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что Президент может, как подать предложенную коалицией кандидатуру на должность премьер-министра, так и отклонить.

Советник Президента также отметил, что в случае отклонения Президент, скорее всего, должен дать какую-то мотивацию такого своего решения.

Как сообщал УНИАН, коалиция депутатских фракций парламента, которая называет себя «антикризисной», предложила Президенту Украины подать на рассмотрение парламента кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.