Высший спецсуд рассмотрит подсудность дела российских ГРУшников 13 октября

Об этом говорится в сообщении Высшего спецсуда.

Суд сообщает, что получил соответствующее представление Апелляционный суд Киева, которое поступило с мотивированным определением коллегии судей этого суда от 2 октября о направлении производства в отношении Ерофеева и Александрова из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Заседание по этому вопросу коллегии судей палаты по уголовным делам Высшего спецсуда начнется 13 октября в 9:40.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела Ерофеева-Александрова в Высший спецсуд для определения подсудности.

16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса, и прокуратура будет просить суд максимального наказания для них.