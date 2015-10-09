Высший спецсуд рассмотрит подсудность дела российских ГРУшников 13 октября
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит представление о направлении уголовного производства в отношении офицеров ГРУ России Александра Александрова и Евгения Ерофеева из одного суда в другой 13 октября.
Об этом говорится в сообщении Высшего спецсуда.
Суд сообщает, что получил соответствующее представление Апелляционный суд Киева, которое поступило с мотивированным определением коллегии судей этого суда от 2 октября о направлении производства в отношении Ерофеева и Александрова из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.
Заседание по этому вопросу коллегии судей палаты по уголовным делам Высшего спецсуда начнется 13 октября в 9:40.
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Как сообщал УНИАН, 29 сентября Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела Ерофеева-Александрова в Высший спецсуд для определения подсудности.
16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
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26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.
Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса, и прокуратура будет просить суд максимального наказания для них.