БЮТ хочет отобрать у Ющенко шанс блокировать действия Кабмина

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предложенный БЮТ, будет существенно отличаться от концепции, обнародованной Конституционным национальным советом.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

«Законопроект будет такой же, но все будет наоборот», - сказал он.

Депутат заметил, что БЮТ будет настаивать на введении в Украине не президентской формы правления, а исключительно парламентской. По его словам, таким образом, любой Президент «потеряет возможность блокировать деятельность органов исполнительной власти». Кроме того, законопроектом будет предусматриваться, что Кабинет Министров формируется исключительно коалицией в Верховной Раде, и кандидатура главы правительства не должна согласовываться с главой государства.

Кроме того, сказал он, предусматривается, что Президент не будет иметь права вносить в ВР свои кандидатуры на должности министров.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что главы ОГА будут подчиняться Кабинету Министров.

По словам депутата, в проекте изменений четко будут выписаны права оппозиции и коалиции. В частности, он отметил, что оппозиция получит все права по контролю за действиями власти и сможет делегировать своих представителей в состав Кабмина, формировать Счетную палату и будет иметь другие контрольные функции.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что проект закона от БЮТ будет устанавливать новые требования к формированию судейского корпуса и непосредственно Конституционного Суда.

«Мы сделаем все, чтобы деятельность судов была переведена на профессиональные рельсы, а к кандидатам на должность судей будут выдвигаться очень серьезные требования», - сказал депутат.

Кроме того, добавил В.ПИСАРЕНКО, значительное внимание в законопроекте уделено реформированию органов местного самоуправления.