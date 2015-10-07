В "УКРОПе" потребовали от Климкина разъяснений относительно договоренностей в Париже

Народные депутаты Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Андрей Денисенко, Тарас Батенко и Виталий Куприй, которые входят в межфракционное депутатское объединение «УКРОП», обратились к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с требованием предоставить разъяснения относительно договоренностей, достигнутых в Париже в ходе переговоров в нормандском формате.

Свое обращение депутаты мотивируют отсутствием официальных комментариев и документов о результатах переговоров.

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В частности, депутаты требуют ответов на вопросы, какие именно обязательства взяла на себя Украина в Париже и Минске; какой международно-правовой статус имеют минские и парижские договоренности; являются ли эти договоренности юридически обязывающими для Украины, а если да, то какими нормами украинского законодательства определяется их обязывающий характер; могут ли считаться действующими договоренности, заключенные по принуждению, а также когда в парламент на ратификацию будут внесены законопроекты, направленные на выполнение договоренностей в Минске и Париже.

«Президент забыл, что у нас парламентско-президентская республика и основные решения, влияющие на судьбу страны и ее граждан, принимает парламент. Это другой вопрос, что многие парламентарии слушают не своих избирателей, а консультантов с Банковой, – написал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Дубинин. – Поэтому группа «УКРОП» требует от министра иностранных дел четких ответов на наши вопросы. Уверен, что эти ответы хотят знать все граждане Украины, от Карпат до Донбасса. Призываю всех депутатов присоединиться к нашему требованию».