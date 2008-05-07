В ГПУ Портнову намекнули, что от тюрьмы да от сумы зарекаться не стоит

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура утверждают, что не возбуждали уголовные дела против нового руководства Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на брифинге в Секретариате Президента подчеркнул, что сейчас продолжается служебная проверка (относительно назначения Андрея ПОРТНОВА и.о. председателя ФГИ – УНИАН), и никакие уголовные дела не возбуждались.

Присутствовавший на брифинге генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заметил, что Генпрокуратура до сих пор тоже не возбудила ни одного уголовного дела относительно ситуации вокруг ФГИ, в частности и против А.ПОРТНОВА.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО не исключил, что это может произойти. «Это жизнь, все может быть», – сказал председатель ГПУ.

В свою очередь, заместитель председателя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН опроверг обвинения в давлении на правоохранительные органы со стороны Секретариата с требованием устроить проверки в ФГИ.

«От Секретариата Президента не было никаких указаний – ни письменных, ни устных», - сказал И.ПУКШИН.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством исключительно парламент имеет право увольнять или назначать председателя Фонда госимущества и назвал незаконным распоряжение правительства об отстранении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя ФГИ. И.ПУКШИН, заметил, что отстранять может лишь тот орган, который назначал на должность. “Поэтому в ФГИУ нет двоевластия”, - сказал он.

Также он назвал “рейдерством” решение суда о приостановки Указа Президента, который останавливал действие распоряжения правительства о смене руководителей ФГИ. По мнению И.ПУКШИНА, Генпрокуратура имеет все основания для возбуждения уголовного дела против судьи, который вынес такое решение.

Представитель Секретариата Президента также выразил надежду, что Высший совет юстиции освободит этого судью от должности. «Бороться с рейдерством, и особенно на государственном уровне, необходимо радикально», - отметил И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, назначенный правительством и.о. председателя Фонда государственного имущества, народный депутат Андрей ПОРТНОВ (БЮТ) сегодня обвинил Секретариат Президента в давлении на Службу безопасности Украины с целью возбуждения уголовного дела в отношении нового руководства ФГИ.

«Такие попытки (давления – УНИАН) есть, следователи СБУ не выходят с Банковой, и там даются соответствующие поручения», - сказал А.ПОРТНОВ.