Медведько снял с Цушко статус обвиняемого

Генпрокурор Александр Медведько заявляет, что с экс-министра внутренних дел Василия Цушко снят статус обвиняемого в деле о захвате Генпрокуратуры в мае прошлого года.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, на брифинге в среду.

Он объяснил, что постановление о возбуждении уголовного дела было передано Цушко и его адвокату в России, однако позже Цушко уехал с территории России и Медведько принял решение отменить это постановление.

"Мы договорились с Цушко о встрече, но в тот день, когда приехал следователь, он уехал. Вместе с тем постановление о привлечении его в качестве обвиняемого было передано и подписано им и его адвокатом", - сказал Медведько.

"Поэтому я все таки принял решение об отмене этого постановления, поскольку в определенной мере была нарушена процедура, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом", - добавил он.

В то же время Медведько не уточнил, где сейчас находится Цушко.

Украинская правда