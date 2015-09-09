Украинцы разделились в отношении к иностранцам у власти - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные на пресс-конференции директором Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно данным опроса, одинаковое число опрошенных - по 42% - поддерживают и не поддерживают такие кадровые решения.

На западе и в центре Украины в основном поддерживают эти назначения (соответственно 58% и 49%), тогда как на юге, востоке и Донбассе преимущественно не поддерживают (там их одобряют 33%, 29% и 26% соответственно).

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В то же время отношение опрошенных к назначению Михеила Саакашвили председателем Одесской ОГА несколько лучше: положительно это кадровое решение оценили 44%, отнеслись неодобрительно - 38%.

Так же выразительными являются региональные различия: на западе и в центре государства большинство населения поддерживает такое решение (62% и 53% соответственно), тогда как на юге, востоке и Донбассе - меньшинство (35%, 30% и 28% соответственно).

Исследование проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Были опрошены 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.