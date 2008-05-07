Война Портнова и Семенюк: ночью полностью уничтожен тираж газеты

Назначенный правительством и.о. председателя Фонда госимущества, народный депутат Андрей ПОРТНОВ заявляет, что сегодня ночью в типографии «Киевская правда» был уничтожен тираж газеты «Ведомости приватизации», подписанный отстраненной правительством от руководства ФГИУ Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОРТНОВ сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

По его словам, в этом номере газеты были опубликованы объявления об отмене конкурса по продаже пакетов акций Одесского припортового завода и ряда облэнерго.

«Только наше личное присутствие и письменное обращение к руководству типографии позволило уничтожить тираж в рамках закона», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, по факту уничтожения незаконного тиража составлен соответствующий акт. «Те, кто нанес такими действиями ущерб государству, потратив деньги на издание газеты, будут отвечать в соответствии с законом», - убежден А.ПОРТНОВ.