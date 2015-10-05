В "Укрэнерго" правоохранительные органы проводят обыск

Об этом УНИАН сообщил источник в компании.

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"Да, идет обыск. Но идет ли только выемка документации, или допрашивают руководство, - я точно не знаю", - отметил сотрудник компании на условиях анонимности.

При этом он добавил, что в "Укрэнерго" многие сотрудники ожидали подобных действий со стороны силовых структур, особенно после того, как глава компании Юрий Касич был отстранен от исполнения обязанностей на период проведения расследования.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что глава оператора энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" Юрий Касич отстранен от исполнения своих обязанностей из-за многочисленной критики в его адрес.

Временно исполняющим обязанности генерального директора "Укрэнерго" назначен первый заместитель директора предприятия Всеволод Ковальчук.

Ситуация вокруг госкомпании "Укрэнерго" обострилась в последнее время после того, как российский бизнесмен Константин Григоришин в интервью украинским СМИ жестко раскритиковал работу правительства Яценюка и Администрации президента во главе с Борисом Ложкиным.

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Кроме того, Григоришин в интервью признался, что способствовал назначению Касича главой "Укрэнерго".

В середине лета Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании "Укрэнерго" инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

После этого компания заявила, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы "Укрэнерго" объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор", подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

"Запорожтрансформатор" входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.