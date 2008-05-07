Донецкие коммунисты готовят Ющенко «теплый прием»

Донецкие коммунисты организуют ветеранов ІІ Мировой войны для проведения акции протеста против приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 8 мая на мемориальный комплекс "Саур-Могила".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого обкома КПУ со ссылкой на первого секретаря обкома, народного депутата Украины Николая КРАВЧЕНКО.

В связи с просьбами ветеранов организовать их участие в праздничных мероприятиях на Саур-Могиле и посещением Президентом Украины этих мероприятий бюро Донецкого обкома КПУ приняло решение участвовать в празднике отдельной колонной, а также провести акцию протеста против приезда В. ЮЩЕНКО, говорится в сообщении пресс-службы Донецкого обкома КПУ.

"Бюро Донецкого обкома Компартии полностью разделяет мнение граждан в том, что человек, который тянет страну в НАТО, реабилитирует вояк ОУН-УПА, раздает награды эсэсовским офицерам и издает Указы о сносе всех памятников советской эпохи, которым является и Саур-Могила, не имеет права топтать эту святую, политую кровью советских воинов землю", – заявил Н.КРАВЧЕНКО.

По его словам, участники акции прибудут на Саур-Могилу организованно на 30 автобусах.

"Выражаю уверенность в том, что власти не будут препятствовать осуществлению своих конституционных прав жителям области. Любые попытки власти воспрепятствовать конституционному праву граждан области могут привести к непредсказуемым последствиям", - сказал Н. КРАВЧЕНКО.