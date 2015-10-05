Рада готова рассматривать инициативы, которые помогут выгнать агрессора из Украины - Гройсман

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос УНИАН, готов ли парламент поддержать изменения в законодательство об особенностях проведения выборов на оккупированной территории Донбасса.

Спикер отметил, что “украинский парламент готов к рассмотрению инициатив, которые будут связаны с изгнанием агрессора и военных с территории Украины и восстановлением территориальной целостности. Здесь украинский парламент будет всегда демонстрировать свою принципиальность”.

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В то же время Гройсман не уточнил, правильно ли можно понять вчерашние заявления президента Петра Порошенко в интервью телеканалам, что выборы могут быть проведены 25 октября на оккупированных территориях.

Он отметил: “Позвольте мне не трактовать президента”.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по поводу ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" «будет принят отдельный закон".

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Позже Порошенко в интервью украинским телеканалам выразил убеждение, что ВР внесет необходимые изменения в законодательство относительно проведения выборов на Донбассе.

«Не сомневаюсь», - сказал он. По словам Порошенко, в выборах на Донбассе есть свои особенности. В частности, относительно деятельности политических партий, СМИ, перемещенных лиц, работы избирательных комиссий.