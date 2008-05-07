Ющенко и Кучма смогут пообщаться в Иерусалиме

Бывший и нынешний президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко примут участие в "Президентской конференции-2008". Эта встреча мировых лидеров, нобелевских лауреатов и ведущих фигур мировой экономики состоится на будущей неделе в Иерусалиме, передает Немецкая волна.

Президентская конференция в Иерусалиме будет проходить по инициативе президента Израиля Шимона Переса с целью открытого обсуждения вызовов глобального масштаба. Кроме двух украинских политиков, в конференции примут участие лидеры 27 государств. В частности США, Польши, Словении, Грузии, Венгрии, Латвии, Словакии, Хорватии и других стран. Как сообщил представитель оргкомитета конференции Элле Бенет: "Экс-президент Леонид Кучма одним из первых подтвердил свое участие в мероприятии". Среди других известных "эксов" в Иерусалим прибудут также Михаил Горбачев, Вацлав Гавел и Генри Киссинджер. Ожидается, что ветераны и действующие политики будут дискутировать на темы глобальных вызовов, охраны окружающей среды, демократических преобразований в мире. В частности, не обойдут стороной и результаты «Оранжевой революции» в Украине и геополитических проблем настоящего. В этом контексте, особенно захватывающими обещают стать выступления двух украинских президентов. График мероприятий и участников дискуссионных панелей еще согласовывается. Организаторы надеются, что новый глобальный форум в Иерусалиме станет регулярным и будет происходить по крайней мере раз в 2 года.