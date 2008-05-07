Один из кандидатов в мэры Киева отазался от выборов

Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации Олега ВОВЧЕНКО как кандидате на должность Киевского городского председателя на основании его заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление от О.ВОВЧЕНКО об отказе баллотироваться поступило 5 мая. О причинах отказа этого кандидата от избирательной гонки не сообщалось.

Киевский теризбирком своим постановлением внес изменения в соответствующие документы относительно участия О.ВОВЧЕНКО в выборах мэра столицы, а также исключил его фамилию из избирательного бюллетеня.

Таким образом, на сегодня в мэры Киева баллотируются 77 кандидатов.

Внеочередные выборы мэра столицы назначены на 25 мая.