Ющенко изменил причину увольнения Скопенко и забрал Университет у Литвина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изменил формулировку о причинах освобождения Виктора СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, и возложил исполнение обязанностей ректора КНУ им. Тараса Шевченко на Леонида ГУБЕРСКОГО, освободив от исполнения этих обязанностей Владимира ЛИТВИНА.

Об этом идет речь в Указе главы государства “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 10 апреля 2008 года №315” от 5 мая 2008 года, опубликованном на официальном сайте Президента.

В частности, “на замену статей 1 и 3 Указа Президента Украины от 10 апреля 2008 года №315 «Вопрос Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» В.ЮЩЕНКО постановил:

“считать СКОПЕНКО Виктора Васильевича освобожденным от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи с выходом на пенсию;

временно, до решения в установленном порядке вопроса о назначении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, возложить исполнение обязанностей ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на ГУБЕРСКОГО Леонида Васильевича - директора Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии наук Украины, освободив от исполнения обязанностей ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко В.ЛИТВИНА”.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля с.г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО освободил В.СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора КНУ В.ЛИТВИНА – народного депутата Украины, заведующего кафедры новейшей истории Украины исторического факультета КНУ им. Т.Шевченко, председателя Наблюдательного совета этого университета (по согласию).

В то же время, в указе Президента от 10 апреля, размещенном на его официальном сайте, отмечалось, что глава государства отменил указ Президента от 12 января 2000 года «О назначении В.СКОПЕНКО ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко». Министерству образования и науки Украины Президент поручил обеспечить организацию в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

72-летний В.СКОПЕНКО обжаловал в суде указ о своем освобождении от должности ректора КНУ, поскольку считает это решение главы государства неконституционным.