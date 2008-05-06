Семенюк и Портнов обменялись комплиментами
Заклятые оппоненты говорят, что конфликта нет
|Семенюк, Портнов
Руководители Фонда государственного имущества, которые уже больше месяца сокрушительно критикуют друг друга и доводят исключительно свое право на управление народным добром, пожали руки друг другу. После ряда обвинений в адрес временно отстраненной правительством головы ФГИУ Валентины Семенюк-Самсоненко назначенный на ее же место Кабмином Андрей Портнов встретил свою оппонентку в гостиной "5 канала
", любезно пожал ей руку и обменялся комплиментами.
По словам обоих руководителей одного органа, у них нет никаких конфликтов в отношениях. И заверяют - видятся очень редко, а на профессиональные темы не разговаривают.
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