В ПАСЕ назвали цель содержания Россией под стражей украинской летчицы Савченко

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, передает "Европейская правда".

В частности, среди стран, злоупотребляющих такой мерой пресечения, названы Россия, Грузия, Турция и Азербайджан.

В качестве примера злоупотребления в ПАСЕ приводят дело украинской летчицы Надежды Савченко.

В частности, согласно резолюции, удерживая Савченко, Россия "преследует политические, в том числе внешнеполитические цели".

Кроме того, содержание под стражей используется отдельными странами как способ дискредитации или нейтрализации политических конкурентов; оказания давления на заключенных с целью заставить их продать свой бизнес; запугивание гражданского общества и уменьшение критики.

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Кроме того, в ПАСЕ выразили обеспокоенность чрезмерным присутствием иностранных граждан среди содержащихся под стражей.

"Это вызывает обеспокоенность тем, что правовые основания содержания под стражей применяют дискриминационным образом", - говорится в резолюции.

В ПАСЕ отметили прогресс таких стран, как Польша, в уменьшении досудебного содержания под стражей.

"Другие страны, такие как РФ, Турция и Грузия, провели реформы законодательства и приняты соответствующие практические меры, однако злоупотребление досудебным содержанием до сих пор имеет место", - отметили в ПАСЕ.

В Ассамблее призвали страны участницы Европейской конвенции по правам человека к осуществлению мероприятий, направленных на уменьшение досудебного содержания и, в частности, устранение дискриминации в применении норм, регулирующих содержание под стражей иностранных граждан.