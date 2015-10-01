В АП советуют не переоценивать "план Мореля": "У нас есть один план - это план Порошенко"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, заместителя главы АП попросили прокомментировать, будет ли в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" рассматриваться так называемый "план Пьера Мореля" о проведении выборов на Донбассе без вывода российских военных и вооружения из Донбасса.

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"У нас на сегодняшний день есть один план - это план Порошенко, на основе которого рассматриваются все договоренности", - сказал Елисеев.

Он отметил, что "над этим планом мы будем работать".

"Что касается инициатив других модераторов, вы знаете, что Морель является модератором политической подгруппы, есть модераторы в группе социально-экономических, гуманитарных вопросов, вопросов безопасности, они также представляют определенные свои предложения, потому что это их роль модераторов. То есть, модерировать, инициировать, провоцировать дискуссии для того, чтобы найти истину, какой-то компромисс", - отметил Елисеев.

Он посоветовал не вырывать из контекста документы, которые обсуждаются, и не переоценивать то, что делается модераторами.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Порошенко заявлял, что Украина относится к "плану Мореля" о проведения выборов на оккупированном Донбассе "как к частному мнению господина Мореля».