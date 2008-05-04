Журавский и Шлапак расскажут, кто заинтересован в перевыборах. Пресс-конференция в УНИАН
15:18, 04 мая 2008Политика
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5 мая в 9.30 в УНИАН с трансляцией на “5 канале” состоится пресс-конференция на тему: «Причины перевыборов мэра Киева и депутатов Киевсовета и кто в этом, из спонсоров политических сил – инициаторов перевыборов, заинтересован?».
В пресс-конференции примут участие кандидаты в депутаты Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виталий ЖУРАВСКИЙ и Алла ШЛАПАК.
Регистрация на месте по редакционным удостоверениям (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
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