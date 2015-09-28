Обама рассказал, какой должна быть демократия

«Катастрофы как в Сирии не происходят там, где есть демократия и реальные ценности», - сказал он, после чего зал поаплодировал американскому президенту.

Обама сразу отметил, что демократии бывают разные: «Я признаю, что демократии могут приобретать различные формы».

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Тем не менее, по словам президента США, есть определенные очевидные вещи: нельзя запрещать людям верить, ходить в школу, нельзя сажать их в тюрьму за обычные вещи.

«Правительство, которое подавляет мирный протест, демонстрирует не силу, а слабость и страх», - продолжил Обама. По его словам, «страны, которые боятся собственного народа, в конечном счете распадаются».

В своем выступлении он отметил особенность демократического пути для Соединенных Штатов: «Демократия может вызвать разочарование в США. Это вещь неидеальна, однако благодаря демократии мы стали самой сильной нацией в мире».

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Обама привел несколько примеров добра.

По его словам, добро - это либерийский врач, который ищет больных и объясняет семьям, как лечиться; иранский торговец, который радуется договору относительно иранской ядерной проблемы; американец, который спускал флаг закрытия посольства в Гаване и теперь возвращается на Кубу.

Обама видит добро в сирийском беженцы, которого горячо приняли в Гамбурге и который поверил в то, что есть люди, которые любят ближних.

«Мы должны верить в принципы основателей ООН - это единственный путь добиться лучшего будущего для моих и ваших детей», - подытожил он.