Обама рассказал, какой должна быть демократия
Президент США Барак Обама заявил, что демократии могут быть разными, но есть очевидные вещи, которым необходимо следовать современным странам.
«Катастрофы как в Сирии не происходят там, где есть демократия и реальные ценности», - сказал он, после чего зал поаплодировал американскому президенту.
Обама сразу отметил, что демократии бывают разные: «Я признаю, что демократии могут приобретать различные формы».
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Тем не менее, по словам президента США, есть определенные очевидные вещи: нельзя запрещать людям верить, ходить в школу, нельзя сажать их в тюрьму за обычные вещи.
«Правительство, которое подавляет мирный протест, демонстрирует не силу, а слабость и страх», - продолжил Обама. По его словам, «страны, которые боятся собственного народа, в конечном счете распадаются».
В своем выступлении он отметил особенность демократического пути для Соединенных Штатов: «Демократия может вызвать разочарование в США. Это вещь неидеальна, однако благодаря демократии мы стали самой сильной нацией в мире».
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Обама привел несколько примеров добра.
По его словам, добро - это либерийский врач, который ищет больных и объясняет семьям, как лечиться; иранский торговец, который радуется договору относительно иранской ядерной проблемы; американец, который спускал флаг закрытия посольства в Гаване и теперь возвращается на Кубу.
Обама видит добро в сирийском беженцы, которого горячо приняли в Гамбурге и который поверил в то, что есть люди, которые любят ближних.
«Мы должны верить в принципы основателей ООН - это единственный путь добиться лучшего будущего для моих и ваших детей», - подытожил он.