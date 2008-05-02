У Тимошенко борются с «большим искушением»
Глядя на опыт Германии и Британии...
Лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО заверяет, что БЮТ не будет добиваться повышения проходного барьера для прохождения политических сил на выборах в Верховную Раду.
Об этом он заявил в интервью «5-у каналу ».
«Искушение большое ускорить двухпартийную систему, глядя на опыт Германии, Британии», - сказал он.
При этом, по словам лидера фракции БЮТ, значительное ускорение процессов в политике не дает позитивного результата. «Потом придется возвращаться и идти эволюционным путем», - сказал он.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня действительно есть искушение поднять проходной барьер до 7-9% и ускоренными темпами ввести двухпартийную систему.
«Но к добру это не приведет. Поэтому мы, проведя дискуссию внутри партии и блока, принимаем твердое решение и будем отстаивать тот барьер, который есть», - сказал лидер фракции БЮТ.
По его словам, именно барьер в 3% доступен большинству политическим силам. «Нужно народу оставить выбор», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект депутата от БЮТ Михаила ПОЖИВАНОВА о повышении проходного барьера до 7%.