Указ Порошенко о санкциях против России вступил в силу

Соответствующий указ обнародован в газете «Урядовий кур‘єр».

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

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Указ вступает в силу с момента опубликования.

Как сообщал УНИАН, санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

18 сентября Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому из санкционного списка исключены отдельные европейские журналисты.