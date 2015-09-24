Порошенко призвал Конституционную комиссию рассмотреть вопрос о праве граждан свободно владеть оружием

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что указом президента Украины от 3 марта 2015 года № 119 образована Конституционная комиссия в составе трех рабочих групп, которые разрабатывают изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования – децентрализация, совершенствование конституционных основ правосудия и конституционное регулирование прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.

«Для обеспечения глубокого и всестороннего рассмотрения соответствующего конституционного предложения я обратился к председателю Конституционной комиссии, председателю Верховной Рады Украины В.Гройсману инициировать созыв заседания рабочей группы Конституционной комиссии по правам, свободам и обязанностям человека и гражданина с привлечением к этой работе автора электронной петиции, представителей различных политических сил, государственных органов, институтов гражданского общества, ученых-правоведов, экспертов», - отметил Порошенко.

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Он заметил, что согласно Конституции Украины и Закону Украины "Об обращениях граждан" рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины 29 августа 2015 года председателем наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия" Г.Учайкиным электронную петицию о закреплении в статье 27 Конституции Украины права гражданина Украины свободно владеть огнестрельным оружием и немедленном принятии Закона Украины "О гражданском оружии и боеприпасах", которую подписали свыше 36 000 граждан.

«Что касается требования о немедленном принятии Закона Украины "О гражданском оружии и боеприпасах" (рег. № 1135-1 от 5 февраля 2015 года) сообщаю, что принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады Украины (пункт 3 части первой статьи 85 Конституции Украины)», - сообщил Порошенко.