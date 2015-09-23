Кивалов решил баллотироваться в мэры Одессы

Украинская морская партия выдвинула кандидатом в мэры Одессы депутата Верховной Рады Сергея Кивалова.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение сегодня, 23 сентября, в Одессе приняли члены партии в ходе партийной конференции.

Конференция состоялась в Доме приемов Международного гуманитарного университета, подконтрольного Кивалову.

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Справка УНИАН. Сергей Кивалов родился 1 мая 1954 года. Депутат Верховной Рады III-VIII созывов. Доктор юридических наук, профессор, почетный президент национального университета «Одесская юридическая академия», основатель Международного гуманитарного университета (частный вуз, Одесса).

Член Партии регионов Украины с 2007 по 2014 гг., в настоящее время – член Украинской морской партии.