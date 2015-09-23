Царева вызвали на допрос в СБУ

Копия повестки о вызове его на допрос размещена на сайте СБУ.

В повестке о вызове отмечается, что Царев должен прибыть на допрос 1 октября 2015 года на 10.00 в главное следственное управление СБУ.

По какому делу вызывают Царева, не указано, но в повестке говорится, что его вызывают в качестве подозреваемого.

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В графе «Корешок повестки о вызове» отметок о том, что Царев получил повестку, пока нет.

Как известно, против Царева возбуждено уголовно дело за призывы к свержению конституционного строя и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня прошлого года лишила его депутатской неприкосновенности.