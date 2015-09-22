Кернес снова баллотируется в мэры Харькова

Геннадий Кернес избран в качестве кандидата от партии «Відродження» на должность городского головы Харькова, а также возглавит список партии на выборах в горсовет.

Соответствующее решение утвердили делегаты на XI внеочередной конференции Харьковской городской организации партии «Відродження». Соответствующее предложение внес глава Политсовета партии Виталий Хомутынник.

«Сегодня мы закладываем фундамент и даем старт объединению людей. Мы не соревнуемся в своей оппозиционности, мы будем соревноваться в том, кто больше сделал и сделает для города, сделает для нашей страны. Мы объединились в партию, и цели, которые мы ставим перед собой будут не краткосрочные, а долгосрочные - не дать популистам быть представленными во власти и иметь влияние в Харькове. Я убежден, что стабильность и развитие, которые есть в городе и области, стали возможны благодаря одному человеку, которого мы все уважаем, и этот человек - Геннадий Кернес. Я рад, что мы с вами в одной команде. И хочу пожелать нам всем удачи, победы, ради возрождения Харькова и всей Украины», - заявил во время выступления Виталий Хомутынник.

Он также отметил, что в Украине нет равных среди мэров по уровню доверия со стороны горожан.

Читайте такжеСуд над Кернесом снова перенесли: в помещении отключился свет

В свою очередь Геннадий Кернес поблагодарил присутствующих за поддержку и оказанное доверие, а также выразил уверенность, что партия покажет хороший результат на местных выборах.

«Мы объединились не сегодня и вчера, а несколько лет назад. Мы обеспечили стабильность. Мы с вами заложили фундамент для будущего возрождения Харькова, начав масштабные инфраструктурные проекты и программы, которые будут определять будущее нашего города на ближайшие десятилетия вперед. Любить Харьков – работать для людей: и это наш девиз был, есть и будет. Я поддерживаю политическую партию «Возрождение», и думаю, мы вместе с вами покажем хороший результат в ходе местных выборов», - заявил во время выступления Геннадий Кернес.

Читайте такжеКернес заявляет о готовности доказывать свою невиновность в суде

Также на конференции представили кандидатов в депутаты Харьковского городского совета от Харьковской городской организации Партии «Відродження».