Одессу завтра посетит сенатор США Джон Маккейн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации. "23 сентября Одессу посетит с рабочим визитом американский политик Джон Маккейн, в ходе которого даст пресс-брифинг совместно с председателем Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили", - отметили в пресс-службе.

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Конкретная программа визита уточняется.

Справка УНИАН. Джон Маккейн – республиканец, сенатор США от штата Аризона. Известен своей критикой президента США Барака Обамы за недостаточное, с его точки зрения, внимание к "украинскому вопросу".

Во время массовых протестов на Майдане посещал Киев, выражая поддержку участникам Революции Достоинства.