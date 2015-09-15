Маккейн назвал "ЛНР" "воображаемой страной" и предложил боевикам сложить оружие

Как сообщает РБК, таким образом Маккейн ответил на приглашение главаря боевиков "ЛНР" посетить Донбасс и понаблюдать за ходом "местных выборов". Сенатор отказался, назвав ЛНР "воображаемой страной"

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"Хотя обычно я не участвую в наблюдении на выборах в воображаемых странах, я признателен за это уникальное приглашение. Если так называемая Луганская народная республика заинтересована в проведении демократических выборов, я предлагаю ее сторонникам сложить оружие и принять участие в следующем раунде выборов в свободной и единой Украине", - говорится в ответе Маккейна.

Как сообщал УНИАН, так называемые "власти ЛНР" заявили, что проведут "местные выборы" 1 ноября 2015 года независимо от позиции Киева по этому вопросу.