НАТО подготовит Украину к взрыву "грязной" ядерной бомбы - The Times

Согласно информации, Альянс отправил в Украину специалистов по выявлению и дезактивации химического и ядерного оружия, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание The Times.

Соответствующие учения продлятся четыре дня на Яворовском полигоне и, кроме специалистов НАТО, к ним будут привлекать украинских военных.

По официальным данным, в ходе тренировок будут моделироваться последствия мощного взрыва, который приведет к разрушениям в жилом районе и выводу из строя основных объектов инфраструктуры, таких как линии электросвязи, а также выпадению радиоактивных осадков.

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В то же время издание подчеркивает, что НАТО решило отправить в Украину своих специалистов после того, как появилась информация об изъятии пророссийскими боевиками на Донбассе радиоактивных отходов с целью создать "грязную бомбу".

Издание отмечает, что хотя номинально упражнения предусматривают несчастный случай, они предназначены для того, чтобы помочь Украине подготовиться к детонации радиоактивного устройства.