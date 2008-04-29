Ющенко не повезло: Медведев сделает, что обещал ночью после выборов

Новоизбранный президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ после вступления в должность главы государства первые визиты нанесет в Казахстан и в Китай.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Как я и обещал в ночь после выборов, я поезду сначала в Казахстан – близкую нам страну, а из Казахстана в Китай, это и будет первый международный вояж», – сообщил Д.МЕДВЕДЕВ в беседе с сотрудниками газеты «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что эта «эксклюзивная информация обнародуется впервые». На вопрос, поедет ли избранный президент на чемпионат Европы по футболу, Д.МЕДВЕДЕВ ответил отрицательно: «Не планирую, но болеть буду».

Как сообщалось, ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что хотел бы, чтобы свой первый иностранный визит Д.МЕДВЕДЕВ совершил в Украину.