После праздников БЮТ прилюдно будет вливать микстуру в Медведько

Фракция БЮТ начала сбор подписей за отставку Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, в первый день возобновления работы ВР (13 мая – УНИАН) фракция будет настаивать на том, чтобы этот вопрос был внесен в повестку дня. “Мы сделаем все, чтобы господин МЕДВЕДЬКО начал уважать и выполнять законы... Нужно быстро влить микстуру, чтобы мы не утратили прокуратуру, которая должна работать на благо народа”, - сказал он. В.ПИСАРЕНКО выразил надежду, что инициативу БЮТ относительно отставки генпрокурора поддержат и другие политические силы ВР, поскольку понятно, что ГПУ не выполняет те функции, которые ей надлежит выполнять. Отвечая на вопрос, может ли инициатива относительно отставки А.МЕДВЕДЬКО привести к новому блокированию парламента, В.ПИСАРЕНКО сказал: “Я не думаю, что из-за МЕДВЕДЬКО будет противостояние”. По словам народного депутата, БЮТ будет добиваться, чтобы должность генпрокурора получил исключительно профессионал, который не “играет в политику с этой должностью”. При этом В.ПИСАРЕНКО отметил, что БЮТ сделает все, чтобы до конца текущей сессии парламента в стране был новый генеральный прокурор. “У нас теперь две задачи до конца сессии – принять изменения к Конституции и назначать нового генерального прокурора”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполняющим обязанности председателя ФГИУ Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства относительно руководства Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда. Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля этого года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента относительно соответствия Конституции отстранения В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должностей и назначения новых руководителей. Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке указов Президента относительно В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также о назначении новых руководителей Фонда госимущества, а также остановил все приказы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о прекращении приватизации Одесского припортового завода.

Вместе с тем, В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.

При этом, 25 апреля Генеральная прокуратура Украины вынесла протест на распоряжение Кабинета министров Украины об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с проведением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”. В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Вечером 25 апреля правительство отклонило эти протесты Генеральной прокуратуры Украины.