Порошенко: времена "бездумного пацифизма" прошли
16:18, 21 сентября 2015Политика
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Времена "бездумного пацифизма" прошли, и постоянная военная угроза с Востока будет держать Украину в тонусе.
"Времена бездумного пацифизма – позади. Впереди – постоянная военная угроза с Востока" / Фото УНИАН
Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время посещения академии Сухопутных войск Вооруженных сил им. гетмана Петра Сагайдачного, передает радио "Свобода".
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"Времена бездумного пацифизма – позади. Впереди – постоянная военная угроза с Востока, которая будет держать нас в должном тонусе", – сказал он.
В конце февраля, в начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крым. А в апреле 2014 года боевые действия начались на Донбассе.
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