Порошенко: времена "бездумного пацифизма" прошли

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время посещения академии Сухопутных войск Вооруженных сил им. гетмана Петра Сагайдачного, передает радио "Свобода".

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"Времена бездумного пацифизма – позади. Впереди – постоянная военная угроза с Востока, которая будет держать нас в должном тонусе", – сказал он.

В конце февраля, в начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крым. А в апреле 2014 года боевые действия начались на Донбассе.