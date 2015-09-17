В Раде Ляшко перессорился с Гелетеем
19:02, 17 сентября 2015Политика
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В Верховной Раде произошла словесная перепалка между лидером фракции Радикальной партии Ляшко и руководителем Государственной службы охраны Валерием Гелетеем.
Олег Ляшко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Ляшко не давал Гелетею возможности завести сотрудников СБУ для задержания народного депутата от РП Игоря Мосийчука.
Ляшко говорит парням из спецназа что они незаконно действуют. pic.twitter.com/OJbcDvwH8w
— Russian Mistress (@JuMistress) September 17, 2015
Ляшко отметил, что сейчас проходит заседание фракции Радикальной партии, и никто не имеет права заходить в кабинет.
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“Вы сюда зайдете через мой труп”, - сказал он.
Около 10 работников СБУ остановились возле дверей кабинета, где проходит заседание фракции. Рядом еще находятся около 10 сотрудников Государственной службы охраны, которые работают в парламенте.
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