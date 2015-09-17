В Раде Ляшко перессорился с Гелетеем

Как передает корреспондент УНИАН, Ляшко не давал Гелетею возможности завести сотрудников СБУ для задержания народного депутата от РП Игоря Мосийчука.

Ляшко говорит парням из спецназа что они незаконно действуют. pic.twitter.com/OJbcDvwH8w — Russian Mistress (@JuMistress) September 17, 2015

Ляшко отметил, что сейчас проходит заседание фракции Радикальной партии, и никто не имеет права заходить в кабинет.

Читайте такжеЛяшко заявил о политической расправе над его фракцией после согласия Рады на арест Мосийчука

“Вы сюда зайдете через мой труп”, - сказал он.

Около 10 работников СБУ остановились возле дверей кабинета, где проходит заседание фракции. Рядом еще находятся около 10 сотрудников Государственной службы охраны, которые работают в парламенте.