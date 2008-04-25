Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание

Народный депутат от Партии регионов, бывший председатель Фонда государственного имущества Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ не исключает возможности созыва внеочередного заседания Верховной Рады в связи с ситуацией вокруг руководства Фонда госимущества.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН, комментируя представление коллективу ФГИ Андрея ПОРТНОВА как исполняющего обязанности председателя Фонда.

Отвечая на вопрос о вероятности сбора 150 подписей депутатов за созыв внеочередного заседания парламента, М.ЧЕЧЕТОВ сказал: «Я ничего не исключаю».

По его словам, противостояние вокруг вопроса о руководстве ФГИ «не делает чести ни Президенту Украины, ни премьер-министру Украины». М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что «люди, которые вроде бы с одной команды, которые декларируют, что они большие демократы не только на Земле, но и во всей Вселенной, а грызутся как свора собак».

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО должны не противостоять друг другу, а договорится, «наверное, нужно набраться мужества, переступить через собственное я» и выйти в эфир одного из телеканалов, разъяснив свою позицию. По его словам, при этом они должны «пообещать людям, что больше чудить не будут». Он подчеркнул, что решение их должно быть принято в рамках закона, в рамках Конституции.

По его словам, поведение В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО не отвечает «их разглагольствованиям о высокой морали в политике». «Из-за таких действий власти может рухнуть страна», - добавил депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что ситуация вокруг ФГИ негативно отразится на инвестиционном климате Украины, в том числе и на приватизации Одесского припортового завода, в случае ее проведения. По его словам, «после такой склоки на весь мир, которую затеяли первые лица государства, инвесторы вообще плюнут и уедут». «Какой дурак придет сюда в Украину, инвестор же не сумасшедший»- добавил М.ЧЕЧЕТОВ. «Это серьезный удар по инвестиционному имиджу страны», - подчеркнул он.

М.ЧЕЧЕТОВ также считает, что много инвесторов могут отказаться от участия в приватизации ОПЗ. По его словам, «человек, который хочет вложить сумасшедшие деньги, должен иметь гарантии, что завтра кто-то не придет и не скажет «уходи из завода»». Он отметил, что инвестору нужна стабильность, гарантии на перспективу, а когда руководители ветвей власти, которые, как говорил В.ЮЩЕНКО, скованы одной цепью, а в реальности выступают как «два врага», то им не хочется выходить на украинский рынок.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2008 г. Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ и назначил выполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Однако уже 7 февраля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения обязанностей председателя ФГИУ. Президент также направил соответствующее представление по поводу конституционности распоряжений Кабмина в Конституционный Суд.

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.