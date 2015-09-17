Пустые обещания

Любые выборы – беда для политиков. А если выборы проходят едва ли не ежегодно – беда вдвойне. У истощенного падением рейтингов истеблишмента, желающего сохранить свои позиции на политическом Олимпе, нет ни времени, ни средств нанимать креативщиков получше и генерировать новые идеи. Расчет всегда на то, что электорат непривередлив и слопает то, что дадут.

Поэтому, первым делом, потенциальные депутаты городских и районных советов обещают избирателям не улучшение инфраструктуры конкретного населенного пункта, а снижение тарифов и повышение социальных выплат. Не говорят, куда, в условиях децентрализации, планируют тратить деньги местных бюджетов (кривые дороги, школы, спортивные площадки, больницы etc находятся вне их поля зрения). Зато обещают повысить зарплаты до европейского уровня. Не вникают в суть борьбы с малыми архитектурными формами или незаконными застройками рекреационных зон, а планируют вернуть электорату доллар по 5.

При этом никто из них не утруждает себя объяснениями, как именно он собирается все это воплощать в жизнь, имея весьма куцые полномочия.

А также, готов ли нести ответственность и какую именно в случае, если обещания не выполнит.

То есть, на местных выборах избирателю пытаются втюхать, что будущие мэры и будущие депутаты городских и областных советов займутся едва ли не внешней политикой, немедленно вступят в НАТО, одним махом переведут армию на контракт и, глядишь, в наступление, а также, в состоянии технического дефолта, силой мысли снизят цены втрое и поднимут минимальную зарплату до уровня немецкой или швейцарской. Могут даже пообещать, что и платить ее начнут в евро, с них станется.

Но, к сожалению, добрая часть украинцев, которая пойдет голосовать 25 октября, действительно это проглотит.

Множество избирателей не улавливают разницы между парламентскими и местными выборами и, соответственно, уровнем политических обещаний. Почти никто не читает и не оценивает избирательных программ кандидатов. Мало кого интересует, какое отношение имеет потенциальное вступление в НАТО к «убитым» подъездам где-нибудь в Жмеринке, или как борьба с олигархами отразится на аварийном состоянии канализации Броваров.

Неудовлетворенность скоростью реформ, общее снижение уровня жизни, непонимание базовых экономических принципов и острое желание простых решений (без несения за них собственной ответственности) приводит к тому, что избиратель продолжает жевать стандартную обывательскую жвачку, позволяет вешать себе на уши разнообразную популистскую лапшу и верить, что все обещанное возможно, стоит только власти проявить политическую волю. Тогда, мол, заживем...

На деле же получается иначе.

Поставив заветную галочку против фамилии очередного многообещающего «волшебника» (доллар по 5, победа над коррупцией, НАТО - завтра, за три дня «взять» Москву), избиратель никогда не получает обещанного. Потому что сегодняшние обещания кандидатов-популистов имеют мало общего с реальной компетенцией депутата горсовета или мэра.

Татьяна Урбанская