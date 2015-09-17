Два новоизбранных депутата приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что 16 сентября ЦИК зарегистрировала Шверка и Севрюкова народными депутатами, избранными на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко".

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября президент уволил Севрюкова и Шверко с должностей членов Нацсовета по телерадиовещанию в связи с избранием их народными депутатами.

5 сентября Центральная избирательная комиссия признала Шверка и Севрюкова избранными народными депутатами от "БПП" вместо Михаила Гвоздева и Романа Насирова, полномочия которых Верховная Рада прекратила в связи с подачей ими заявлений о сложении полномочий.