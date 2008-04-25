Гелетей прибыл в Фонд Госимущества

Начальник Управления Государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ прибыл в Фонд государственного имущества и на данный момент проводит консультации с Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, которая по решению Кабинета министров была отстранена от должности руководителя ФГИ.

Об этом УНИАН сообщил представленный сегодня премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ.

"О чем они говорят, я могу только догадываться", - отметил и.о. председателя ФГИ.

По словам А.ПОРТНОВА, распространенная сегодня информация о якобы захвате Фонда госимущества представителями Кабинета министров не соответствует действительности.

"Мы с премьер-министром приехали в Фонд сегодня вдвоем. Юлия Владимировна даже отказалась от машины сопровождения", - отметил и.о. председателя Фонда.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля т.г. Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Однако уже 7 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества. Президент также направил соответствующее предоставление по поводу конституционности распоряжений Кабинета Министров в Конституционный Суд.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО представила А.ПОРТНОВА как нового исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества.

Сам А.ПОРТНОВ заявил, что Киевский окружной административный суд своими определениями приостановил действия указов Президента Украины о кадровых назначениях в ФГИ, а также остановке приватизации Одесского припортового завода.