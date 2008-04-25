Тимошенко представила коллективу ФГИ нового руководителя Андрея Портнова

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня утром представила коллективу Фонда государственного имущества Украины нового руководителя Фонда Андрея ПОРТНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что А.ПОРТНОВ на сегодняшний день исполняет обязанности председателя ФГИ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что представляла коллективу А.ПОРТНОВА в соответствии с законом.

“Я сегодня утром вместе с А.ПОРТНОВЫМ приехала в Фонд госимущества, где была усиленная президентская охрана, где Президент оглашал каждые полчаса указы по громкоговорителю о том, что нужно охранять ФГИ более тщательно от премьер-министра. И на самом деле было проведено совещание, мы дали поручения всем руководителям департаментов, всем заместителям, и ФГИ начал нормально работать”, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, уточнив, что по громкоговорителю звучала запись не Президента, а указы цитировали сотрудники Секретариата. Эти громкоговорители были установлены в зале Фонда, где проходило совещание.

Она отметила, что на совещании присутствовала и Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что прежнему руководству Фонда были переданы все документы, подтверждающие, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на сегодняшний день отстранена от руководства Фондом до завершения служебного расследования ее деятельности.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему на представление не была приглашена пресса, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Да просто мы не думали, что там будут какие-то проблемные действия”.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что со стороны Президента не будет действий, идущих вразрез с решением правительства по Фонду госимущества. “Честно говоря, я не думаю, что Президент будет защищать коррупцию. Я уверена, что Президент все же будет бороться с коррупцией, и тогда нужно госпожу В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО привлечь к ответственности за то, что в “теневом” режиме она завод “Арсенал” передала практически “теневым” собственникам”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля т.г. Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Однако уже 7 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества. Президент также направил соответствующее предоставление по поводу конституционности распоряжений Кабинета Министров в Конституционный Суд.