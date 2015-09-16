У Порошенко ожидают переформатирования правительства уже в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в рамках третьего этапа ХІІ внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” сегодня в Киеве.

«Моя личная позиция, что это нужно делать (переформатировать правительство - УНИАН) в ноябре месяце, потому что местные выборы не должны влиять на Верховную Раду, которая просто должна выполнять коалиционное соглашение и думать о следующих выборах», - отметил он.

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«А состав Кабмина может быть подкорректированный в соответствии с местными выборами – это я должен признать. То есть под их конец (выборов - УНИАН) или после их завершения мы можем получить новый формат правительства», – добавил Луценко.

«Я хотел раньше, но этого не произойдет, потому что сегодня даже члены коалиции ультраоппозиционные», - добавил он.