Порошенко: Мы готовы поменять некоторых министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции в Киеве.

"Неправда, что реформы не работают. У нас просто прошло восемь месяцев от последних парламентских выборов (УНИАН: выборы в Верховную Раду состоялись 26 октября 2014 года, то есть 10,5 месяцев назад), и наше новое правительство имело очень короткий период времени. Да, у нас есть ошибки, но мы открыто об этом говорим, обсуждаем и готовы поменять некоторых министров", - подчеркнул президент и добавил, что это европейский подход.

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Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Украина решительно идет путем реформ.