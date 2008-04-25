Балога увидел, что людям грустно и горько

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА призывает политиков обратить свои взгляды и помыслы на Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, дни Страстной недели, приближение праздника светлого Воскресенья Христового наполняют души людей особенными переживаниями и эмоциональным трепетом. Это время для осмысления сущностного и вечного, это возможность по-новому взглянуть на ход событий, отделить временное и суетное от главного, ценностного, это благоприятный случай постичь силу и величие духа, природу и энергию добра, творческую способность благородной мысли, подчеркнул руководитель президентского Секретариата.

По убеждению В.БАЛОГИ, “в эти дни всем тем, кто людьми наделен властью или хочет ее получить, важно задуматься над содержанием своих будничных деяний. Откровенно ответить самому себе, насколько они честны и искренни, или направлены на достижение великой цели, не поразили ли их вирусы неправды, зла и зависти”.

В.БАЛОГА обращает внимание, что в последнее время появляется все больше поводов предполагать, что политики теряют главные ориентиры, которыми являются интересы человека, общества и государства. “У кое-кого именно понятие «Украина» выпало из их системы координат. Нарушена шкала вечных ценностей, занижен порог чувствительности к обману, измене, корыстности”, - отметил глава Секретариата, добавив, что “людям от этого становится грустно и горько”.

Следовательно, отмечает В.БАЛОГА, “всем тем, кто воспользовался человеческим доверием и доверчивостью, нужно избавиться от всего позорного и грешного. Политикам необходимо обновить взгляды и помыслы. Их мысли, стремления и действия нужно опять направить в сторону Украины”. По словам руководителя Секретариата Президента, “у нас есть чем заняться: экономикой и экологией, образованием и здоровьем, заботой о матерях и их детях, о пожилых людях и немощных. И еще всем тем, что сделает нашу страну спокойной, зажиточной и комфортной для счастливой жизни”.

Как отмечает В.БАЛОГА, “в преисполненные молитвами дни Страстной седмицы Церковь призывает нас к очищению”. “Действительно, очень важно заботиться о духовной чистоте, особенно сейчас, когда у некоторых деятелей она стала ощутимым дефицитом. Следует решительно изъять из обихода неправду, недоверие и коварство, вместо этого сделать речь честной и откровенной, а действия - порядочными и открытыми”, - подчеркнул он.

По убеждению В.БАЛОГИ, политикам и власть предержащим стало не хватать приветливости и приязни. “Нередко с высоких трибун, на представительских форумах выступления произносятся с таким надрывом, когда слов уже не выбирают, а во фразах слышится скрежет зубов. Отдельные «патриоты» с депутатскими значками превратили европейские столицы и институты в площадки для порочения своей же Отчизны. В телевизионных ток-шоу словесные поединки полностью могут перерасти в кулачные бои, а желчь там льется широкими потоками”, - отметил он.

Однако, как отмечает глава Секретариата Президента, обществу нужны соревнования производительных идей, а не война за одноразовую выгоду ограниченного использования. “Людям стоит предлагать инициативы развития, а не бесплодное красноречие, приправленное щедрой дозой лукавства и обмана. Наша страна точно достойна большого уважения и любви, нам есть чем гордиться и чем заботиться для ее будущего”, - сказал он.

В.БАЛОГА считает, что на флагах всех партий и блоков стоит написать лозунг мирного партнерства, ведь “все мы - от суперлевых до мегаправых - граждане одного государства. Нам сегодня необходимо творить его историю. Нашими инструментами должна быть добрая воля, ясный ум, умение и ответственность”. Он призывает “прекратить искать врагов в собственном доме, осуждать всех и вся за все”. “Действовать нужно по совести, быть милосердным и прощать другим их ошибки”, - добавил В.БАЛОГА.

Он отметил, что в течение Страстной недели Секретариат Президента сознательно ограничил свою активность на политической ниве. “Мы провели эти дни в спокойной работе над рядом заданий, решение которых направит развитие нашего государства в обновленное русло. Мы видели все попытки выбить Секретариат из равновесия, слушали какие-то фантасмагорические комментарии и читали заявления со шпильками в наш адрес. Однако мы понимали, что все это - преходящее, а нам нужно думать и действовать на будущее. Поэтому и не реагировали, стоя в стороне политической толкотни”, - сказал В.БАЛОГА.

“Верим, что Благодатный огонь, который в эту субботу сойдет в Иерусалиме, согреет души и сердца всех, кто думает и заботится о нашей Родине и ее людях. Надеемся, что в светлые Пасхальные праздники окрепнет дух мира и взаимоуважения между политиками, которые достигнут взаимопонимания вокруг объединительных целей. Надеемся, что их помыслы и деяния будут мудрыми, чистыми и красивыми”, - подчеркнул глава Секретариата Президента.