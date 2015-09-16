Рада призывает модернизировать Совбез ООН и реформировать институт вето

Об этом говорится в постановлении "Заявлении Верховной Рады Украины по поводу 70-летия Организации Объединенных Наций и членства Украины в ООН" (№3076). Документ поддержали 238 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается в заявлении, Верховная Рада считает, что 70-летний юбилей ООН необходимо использовать с целью внедрения в организации важных реформ, призванных повысить эффективность ее деятельности во всех ключевых для человечества сферах.

"Приоритетное внимание в этом процессе должно быть уделено модернизации Совета Безопасности ООН – как расширению его членского состава, так и совершенствованию методов работы Совета", - сказано в документе.

"Ситуация, при которой Россия дважды злоупотребила применением права вето во время рассмотрения Советом Безопасности ООН последствий своей агрессии против Украины, является убедительным доказательством неотложности реформирования института вето с целью недопущения его злоупотреблением для прикрытия преступления агрессии со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

В то же время, Верховная Рада приветствует и поддерживает международные инициативы, которые соответствуют указанной цели и направлены на поэтапное ограничение права вето с его дальнейшей полной отменой.

Кроме того, украинский парламент считает, что членский состав Совета Безопасности должен отображать реалии ХХІ века путем расширения представительства стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также обязательного включения дополнительного непостоянного места для стран Восточноевропейской группы.